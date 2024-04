Juve, Trevisani: “Senza Allegri mi aspetto un miglioramento dei giocatori”

Dagli studi di Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato dei progetti della Juventus per la prima stagione. Per il giornalista, la dipartita di Massimiliano Allegri dalla guida tecnica della squadra sembrerebbe sempre più scontata. Inoltre, l'addio del tecnico livornese suggerirebbe un netto cambio di rotta. Ecco le sue parole: "Giuntoli a gennaio ha assecondato la volontà dell'allenatore prendendo due giocatori secondari. Adesso questa è una Juventus molto di Allegri e non la sua. Oggi la Juventus è in un'altra situazione dove vincere conta ma deve prima costruirsi la squadra per vincere e Giuntoli farà questo e il nuovo allenatore migliorerà i giocatori come oggi non succede".