Juve, oggi l’incontro tra la dirigenza e l’agente di Dybala: rinnovo sì o no?

Dybala rinnoverò il proprio contratto con la Juve? Dopo le ultime, movimentate settimane, oggi Antun si contrerà con la dirigenza bianconera

redazionejuvenews

L'ultima settimana è stata particolarmente difficile per Paulo Dybala, finito nell'occhio del ciclone dopo una discussione molto accesa con Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero quando intervistato ha sempre minimizzato la cosa, affermando come all'interno dello spogliatoio ci siano sempre discussioni, più o meno animate. Niente di anormale, niente di preoccupante. Anzi, dopo la sconfitta contro il Villareal in Champions League questa piccola lite è stata addirittura utile a dare la carica. Allenatori e giocatori si sono parlati e hanno trasformato la rabbia in energia positiva. Dybala in primis ne è uscito rinvigorito: titolare contro la Salernitana dopo un lungo infortunio e subito in gol.

Per il fantasista argentino, però, i problemi non sono finiti qui. Il contratto della Joya è infatti in scadenza a giugno 2022 e i discorsi per il rinnovo stentano a decollare. I contorni delle trattative sono molto particolari. A gennaio la firma sembrava ad un passo, poi la brusca frenata da parte della società e l'acquisto di Dusan Vlahovic. Il rinnovo di Dybala è stato messo in secondo piano così come il ruolo dell'argentino all'interno della squadra. I continui infortuni e le richieste di ingaggio molto alte hanno fatto dubitare il club bianconero che ha preso altro tempo per riflettere.

Dopo diversi rinvii, oggi le due parti dovrebbero finalmente incontrarsi. L'agente del calciatore Antun è atteso oggi nella sede della Juventus: la firma è improbabile ma si spera in qualche passo in avanti. L'offerta bianconera sarà sicuramente più bassa delle richieste del calciatore ma forse si potrebbe trovare un compromesso. "Non so se sarà ancora un giocatore della Juve o no, ci pensa la società e io sono in linea. Faccio delle valutazioni ma poi ci sono i contratti, la volontà dei giocatori e altre cose", ha detto ieri Allegri nel post partita. Come finirà? Staremo a vedere.