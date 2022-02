Juve, il punto sui rinnovi di contratto degli italiani in scadenza

La dirigenza bianconera sta discutendo i rinnovi di contratto. Per alcuni sembra esserci l'accordo, per qualcun altro invece è più complesso.

redazionejuvenews

Come era stato preannunciato, il mese di febbraio è dedicato alle discussioni per i rinnovi di contratto. Naturale occuparserne dopo la fine del calciomercato di gennaio e nel periodo dell'anno in cui chi è in scadenza potrebbe anche firmare per un'altra squadra. La dirigenza della Juventus sta lavorando su più tavoli, perché sono diversi i giocatori in scadenza, di cui in questi giorni si potrebbe decidere definitivamente il futuro. Andiamo a vedere in particolare la situazione di tre giocatori italiani della rosa.

Mattia De Sciglio, in questi ultimi mesi, ha ricevuto qualche richiesta di informazioni dall'estero, ma per il momento ha declinato le offerte. La Juve adesso è la sua priorità e, se ci saranno le condizioni, resterà in bianconero. Del resto lui è un fedelissimo di Allegri fin dai tempi del Milan ed è il tecnico ad averlo voluto fortemente anche alla Juventus. E le recenti parole del tecnico confermano una volontà chiara: "Ai rinnovi pensa la società. Mattia è con me da dieci anni. Sono contento, perché ora è più sereno". E in effetti in questa stagione il terzino si è preso qualche rivincita, dopo le critiche ricevute, fornendo delle buone prestazioni e trovando anche un gol importantissimo come quello della vittoria contro la Roma allo stadio Olimpico in quel rocambolesco 3-4 finale. Non ci sono ancora trattative avanzate con lui, ma le sensazioni sono buone e le volontà sembrano le stesse.

Anche per quanto riguarda Mattia Perin, sembra esserci un maggiore ottimismo rispetto alle scorse settimane. Se in carriera infatti il portiere aveva sempre cercato soluzioni per giocare il più possibile, ora sembra si sia calato maggiormente nel ruolo di secondo. Per questo resterebbe volentieri a far parte del progetto Juve e anche in Coppa Italia contro il Sassuolo ha dimostrato di essere sul pezzo quando viene chiamato in causa.

Discorso diverso invece per Federico Bernardeschi. La sua, tra le tre, è la situazione più delicata, perché il fantasista guadagna circa 4 milioni a stagione. Lui ha la stima del club, ma è possibile che venga proposto un prolungamento a cifre più basse. Alla Juve lui rimarrebbe, se sentisse la fiducia e per ora resta la sua prima opzione. Ma ci sarà da discutere della questione economica e dei piani tecnici del futuro.