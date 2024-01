Juve, il riassunto del girono: parlano Montero e Montemrurro

Per la Juveè il giorno dopo il pareggio con l'Empoli. Intanto, anche l'U19 ha giocato ed ha perso. Montero ha parlato così: "Siamo molto dispiaciuti per come è andata questa partita perchè i ragazzi hanno dominato in campo, ma purtroppo abbiamo perso per un episodio. È un peccato tornare a Torino senza punti perchè vincere contro l'Empoli ci avrebbe permesso di agganciare in classifica alcune squadre attualmente in zona play-off, ma come ho detto ai miei giocatori è importante continuare a lavorare così".