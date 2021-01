Juve-Reynolds: affare in chiusura

TORINO – La Juventus continua la sua rincorsa in campionato al Milan capolista, che dopo la vittoria dello scontro diretto dista sette punti, con i bianconeri che hanno rispetto ai rossoneri una gara da recuperare, quella contro il Napoli rinviata dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Mentre gli uomini di Andrea Pirlo sono concentrati sul campo e sulla rimonta in classifica, chi è attivo sul mercato è il dirigente bianconero Fabio Paratici.

Dopo aver chiuso l’affare Rovella, che resterà al Genoa per continuare la sua crescita ancora per un anno e mezzo, il dirigente bianconero continua a guardare al futuro e a costruire la Juventus che verrà, con giovani dalle sicure prospettive che Paratici sta acquistando e bloccando in giro per l’Europa e per il mondo. L’ultimo in ordine di tempo è il terzino dei Dallas Bryan Reynolds, il cui acquisto è ormai in dirittura di arrivo.

Un ulteriore tassello per la difesa che verrà quindi, che contra De Ligt e Demiral come futuri centrali e Frabotta e Pellegrini a giocarsi il posto sulla corsia sinistra. Reynolds andrà invece a colmare il buco presente sulla fascia destra, con i bianconeri che si stanno tutelando per il futuro. Il giocatore, eletto miglior giocatore del suo club nell’ultima stagione di MLS e difensore dell’anno in tutto il campionato, arriverà in sinergia con il Benevento, in quanto la Juventus non può tesserare per questa stagione altri extracomunitari. Il club campano ha presentato un’offerta da 7,5 milioni per il prestito con diritto di riscatto ed è pronto a tesserare Reynolds per sei mesi, per poi riscattarlo e cederlo alla Juventus, con una formula simile a quella usata dai bianconeri per acquistare Merih Demiral.

