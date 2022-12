Juve, super record per Szczesny: “Bello parare due rigori”. Su Agnelli…

La Polonia gioca male, perde con l'Argentina ma si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022. Se tutto questo è stato possibile, gran parte del merito va a un super Szczesny, anche ieri decisivo. Il portiere della Juve è stato il migliore in campo, autore di tante parate e soprattutto in grado di parare un rigore a un certo Lionel Messi. Per l'estremo difensore bianconero è il secondo penalty parato in tre partite, un vero e proprio record. Per La Gazzetta dello Sport è da 8 in pagella: "Vola nemmeno fosse Superman. Quando para il rigore a Messi gli argentini temono la clamorosa eliminazione. Per batterlo bisogna centrare l’angolo, grandi parate su Di Maria, Alvarez e Messi".