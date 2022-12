Juve, ansia per Di Maria. Scaloni: “Sostituito per un problema muscolare”

L'Argentina vince e strappa un pass per gli ottavi di Qatar 2022. Preoccupazione in casa Juve: infortunio muscolare per Di Maria

Termina con una vittoria il girone dell'Argentina al Mondiale in Qatar 2022. La formazione albiceleste ieri ha battuto la Polonia 2-0 ed ha così concluso il Gruppo C in prima posizione. Uomo copertina il giovane centrocampista Mac Allister, autore del gol che ha sbloccato la partita.

Al termine del match il ct dell'Argentina Scaloni è intervenuto in conferenza stampa: "Siamo soddisfatti della partita giocata, non è stata una sfida facile. Dovevamo giocare e vincere contro una squadra che aveva due risultati a disposizione su tre. E' stato un match molto difficile ma l'abbiamo interpretato correttamente. I giocatori hanno fatto un'ottima partita, molto completa. A volte le cose non funzionano ma non smettere di guardare paga. Sono state tutte partite difficili. L'Arabia ci ha battuto e nessuno se lo aspettava. Il calcio oggi è partita per partita e anche giocando bene si può perdere. Chi pensa che con l'Australia sarà una partita facile si sbaglia".

Poi sulle condizioni di Di Maria, sostituito nel secondo tempo, ha rivelato: "Di Maria all'inizio stava bene, è stato sostituitoper un fastidio al quadricipite della coscia, ha sentito la gamba irrigidirsi. Angel è troppo importante, non possiamo rischiare". Preoccupazione quindi per l'attaccante della Juve, che in questa stagione è stato fermato più e più volte da problemi muscolari di questo tipo. Seguiranno aggiornamenti.