Juve, dall’esperienza di Modric fino a Benzema: alla scoperta del Real

Andiamo alla scoperta della prossima avversaria della Juve, il fortissimo Real Madrid di Carlo Ancelotti. Occhio a Benzema e Vinicius

redazionejuvenews

Questa notte la Juve scenderà in campo contro il Real Madrid, ultima avversaria di questa tournée estiva a stelle e strisce. I bianconeri sono reduci da una vittoria e un pareggio, ma ora si troveranno ad affrontare una delle migliori squadre del panorama calcistico mondiale. Non a caso i Blancos hanno vinto l'ultima Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti è una corrazzata abituata a vincere: batterla non sarà affatto facile. I Galacticos hanno campioni in ogni zona del campo, a partire dal portiere Courtois, tra i migliori al mondo nel suo ruolo. In difesa occhi puntati su Alaba, nuovo leader difensivo della squadra insieme al compagno di reparto Militao.

A centrocampo esperienza, qualità e aggressività. In mediana ci sarà infatti Casemiro, centrocampista difensivo, metronomo e polmone della squadra. Al suo fianco due leggende come Kroos e Modric. Il tedesco è uno dei migliori palleggiatori in circolazione mentre il croato è un giocatore di infinita qualità. I problemi più grandi saranno però in attacco, dove Rodrigo, Benzema e Vinicius metteranno alla prova la difesa bianconera. I due giovani talenti brasiliani sono delle frecce sulle fasce, difficilissimi da ferBenzema mare. è invece un attaccante completo, moderno, in grado di aiutare la squadra e al tempo stesso segnare gol su gol.

Chiudiamo questa breve analisi parlando di Ancelotti, un allenatore che in carriera ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il suo gioco non è come quello di Klopp o Guardiola, super offensivo e basato sul controllo del possesso palla, quanto più invece di contropiede, per l'appunto all'italiana. In questo modo il Real Madrid ha vinto la finale di Champions League contro il Liverpool, segnando in contropiede grazie alla velocità di Vinicius Junior. Per la difesa della Juventus, e in particolare per i due terzini Danilo e Alex Sandro, non sarà una nottata tranquilla.