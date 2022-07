Juve, Danilo sfida il suo passato: “Contro il Real sarà emozionante”

Intervistato da JTV Danilo ha parlato dell'amichevole contro il Real Madrid e degli obiettivi della Juve in vista della prossima stagione

Acquistato dal Manchester City nell'operazione che ha portato in Inghilterra Joao Cancelo, Danilo è diventato nel giro di pochissimo tempo una colonna portante della difesa della Juventus. Il terzino brasiliano ha dimostrato di avere la classe, la bravura e il carisma necessari per essere un titolare bianconero, conquistando il cuore dei tifosi. Terzino destro, difensore centrale nella retroguardia a tre e a due, ma all'occorrenza anche mediano: Danilo ha giocato ovunque ce ne fosse bisogno, sempre con ottimi risultati. In vista della prossima stagione il brasiliano si prepara ad essere ancora una volta decisivo, punto fermo negli schemi di Massimiliano Allegri.

A margine dell'allenamento avuto luogo ieri a Los Angeles, il terzino brasiliano è intervenuto ai microfoni di JTV. La prossima amichevole negli USA della Juve sarà contro il Real Madrid, squadra in cui Danilo ha giocato per ben due anni: «Quella contro il Real sarà una bella partita. Per me che ho trascorso due anni a Madrid sarà ancora più emozionante. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio stiamo lavorando su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra “arroganza”, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco».

L'obiettivo in vista della prossima stagione è chiaro, parola di Danilo: «Tornare alla vittoria. E questo si consegue solo lavorando in campo, sulla parte fisica, atletica, tecnica ma anche mentale. Bisogna tenere i piedi ben piantati per terra e affrontare tutte le partite con la stessa mentalità». Quella contro la squadra di Ancelotti sarà l'ultima amichevole della tournée negli USA: «Abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni; qui in America è stato bellissimo, dobbiamo ringraziare i fans per la splendida accoglienza», ha concluso il classe 1991. Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione: riuscirà la Vecchia Signora a centrare tutti i suoi obiettivi e tornare subito a vincere?