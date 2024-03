Juve su Gudmundsson? Il ds del Genoa: “A gennaio abbiamo deciso di tenerlo”

Tra gli obiettivi di mercato della Juve c'è anche Albert Gudmundsson . Il fantasista islandese sarebbe infatti un giocatore con caratteristiche nuove per il reparto offensivo bianconero, che potrebbe quindi essere molto utile per la Vecchia Signora.

La Juve ha provato ad acquistarlo anche nel corso dell'ultimo mercato di gennaio ma il Genoa ha fatto muro. Intervenuto come ospito all'evento TransferRoom il direttore sportivo rossoblù Ottolini ha spiegato:

"Riguardo ad Albert abbiamo deciso fosse il caso di tenerlo in funzione di ragionare in maniera strategica ma allo stesso tempo di mantenere una struttura di squadra che ci permettesse di arrivare a fine stagione in maniera giusta, senza stravolgere le cose".