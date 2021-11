Juve, da Ramsey fino a Bernardeschi: le ultime novità sugli infortunati

L'infermeria della Juventus è molto piena: ben quattro giocatori infortunati! Ecco come stanno i bianconeri

In vista dell'importantissima partita contro la Lazio, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con diversi giocatori infortunati. Il caso sulla bocca di tutti è sicuramente quello di Paulo Dybala, uscito per un problema muscolare nel corso del match tra Argentina e Uruguay. Per fortuna il fantasista si è fermato in tempo ed ha evitato un infortunio serio, come confermato dagli esami strumentali svolti ieri, che non hanno evidenziato lesioni. Oggi in conferenza stampa Allegri ha detto: "Ieri non ha fatto nulla, oggi proverà a fare allenamento perchè è una settimana che non si allena. Lui ha voglia ma vediamo, abbiamo tante partite ma il polpaccio può essere pericoloso". La Joya è quindi da considerarsi ancora a rischio.