Juve, pronta la proposta di rinnovo a Szczesny: l’idea del club bianconero

La pausa delle Nazionali sarà per la Juventus tempo di lavoro fuori dal campo. Tra questi, per la dirigenza bianconera, quella di presentare una proposta di rinnovo a Szczesny . La volontà della società dovrebbe dunque finalizzarsi, secondo quanto riportato da Tmw, con un ulteriore anno di contratto rispetto ai termini dell'attuale accordo tra le parti con scadenza al 30 giugno 2025.

Aspetto fondamentale per la Juventus è una rivisitazione dell'attuale accordo. L'idea sarebbe quella di proporre a Szczesny di guadagnare la stessa cifra pattuita nell'attuale contratto ma spalmando esso in un intervallo di tempo maggiore. Attualmente il portiere percepisce 7 milioni di euro annui, che per la Vecchia Signora significano circa il doppio con l'aggiunta della tassazione. La società "chiede" dunque a Szczesny di venire incontro alle esigenze di bilancio: da capire la volontà del giocatore polacco. La sensazione sarebbe che Sczcesny, considerate le recenti parole sui soldi a cui avrebbe rinunciato per giocare in Arabia, potrebbe accettare la proposta di buon grado.