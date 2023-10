Juve Primavera-Verona Primavera 2-3, Montero: “Serve più concentrazione”

Le parole dell'allenatore della Juve Primavera Montero al termine del match perso 2-3 contro il Verona Primavera

Non basta la doppietta di Anghelè: la Juve Primavera contro il Verona Primavera perde 2-3. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montero ha detto: "Dobbiamo lavorare sulla concentrazione, ho notato che è successo altre volte. Siamo noi adulti a dovere aiutare i ragazzi, in partita ma soprattutto in allenamento".

"Mi ripeto sempre che devo migliorare io per primo - ha continuato -, per far migliorare i ragazzi: sono contento del nostro gruppo, oggi non abbiamo meritato di perdere e non è la prima volta che perdiamo immeritatamente. Adesso dobbiamo rialzarci, perché la vita è così, non solo il calcio".

Chiosa finale su Anghelè: "Lo scorso anno era uno dei più giovani, sta crescendo tanto, ieri ha giocato in Next Gen e ha fatto bene, mi auguro un bel futuro per lui, è un ragazzo eccezionale".

