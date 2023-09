‘Di padre in figlio’: da Paolo ad Alfonso Montero. L’aneddoto

A Vinovo la 'dinastia Montero ' prosegue. Dopo il ritorno di Paolo -sulla panchina dell’Under 19- ora è il turno del figlio Alfonso che milita nell'Under 17 , sbarcato in Italia circa 9 mesi fa dopo essersi formato nel vivaio del Defensor in Uruguay .

Di lui si parla molto bene: difensore centrale tra i più talentuosi dei suoi coetanei classe 2007. Montero Jr la scorsa settimana ha firmato un triennale che lo legherà fino al 2026 ai bianconeri (il suo primo contratto da professionista). Ecco le sue parole: "Contento del rinnovo? Se non lo è gli faccio togliere il cognome!", ha scherzato papà Paolo nel post partita della sua Under 19 contro l’Empoli (guidato da Birindelli). E poi: "Continuo alla Juventus e spero di farlo per tanti anni!", ha risposto Alfonso sui propri canali social, postando la foto della firma. che lo immortala al momento della firma.