Balzarini: “Sono favorevole al ritorno di Pogba, Zaniolo fortissimo”

Su Di Maria: "E' uno dei migliori al mondo e dopo aver visto Ronaldo con la Juve non avrei mai pensato di poterci vedere anche Di Maria. Qui il discorso è diverso, una commissione tra necessità sue e della Juve e questioni di cuore. Lui vuole finire la carriera al Rosario, questo ormai è chiaro, ma voler solo un annuale per poter arrivare in forma al Mondiale non mi pare la soluzione adatta. In che forma te lo restituisce poi il Qatar? Questo depone poco a suo favore, il Mondiale porterà via non poche energie e va messo in preventivo che l’argentino al suo ritorno sarà a due terzi delle energie. Un giusto risarcimento morale per la Juve sarebbe un contratto biennale. Così facendo anche il giocatore potrebbe sfruttare i primi tre mesi di stagione per prepararsi all’avventura qatariota, per poi avere il tempo di recuperare e dare il meglio anche nel suo prossimo club. Tecnicamente lo prenderei tutta la vita, ma non mi piace il modo in cui sembra arriverebbe".