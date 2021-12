Juve, caso plusvalenze: la procura e “la ricerca della carta che non c’è”

Il caos plusvalenze che ha colpito la Juve non sembra voler a finire. In molti sono già stati interrogati... il prossimo potrebbe essere CR7

In un'intercettazione, il presidente del mercato bianconero Cherubini avrebbe detto all'avvocato Gabasio: "La famosa carta che non deve esistere teoricamente". Di cosa si parla? L'argomento della conversazione in questione era in merito a Cristiano Ronaldo, e questa carta potrebbe riferirsi a tutto. In estate CR7 ha lasciato la Juventus: che sia un'incentivo in denaro per favorire il suo addio? Un pagamento arretrato del contratto? Bonus extra? Nessuno lo sa. Cherubini è già stato interrogato dalla procura, senza però riuscire a dare risposte a riguardo. Il problema è che questa carta non si trova da nessuna parte. Se la situazione non dovesse sbloccarsi (la procura sta ancora finendo di controllare le carte sequestrate alla Juventus), potrebbe essere interrogato lo stesso Cristiano Ronaldo.