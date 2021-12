Juve, prestazione da incorniciare per Pellegrini. Ora Alex Sandro trema

Ottima prestazione per Pellegrini, autore dell'assist per Morata. Alex Sandro è ancora il titolare della fascia sinistra della Juve?

Nel pareggio contro il Venezia non ci sono state solo prestazioni negative, anzi. Alcuni giocatori della Juventus hanno dato il massimo, riuscendo a mettere in campo tutte le loro qualità. Uno dei migliori, se non il migliore in campo tra le fila bianconere è stato Luca Pellegrini. Il terzino italiano dopo un paio di stagioni in prestito in giro per l'Italia quest'anno sembra essere finalmente pronto per giocare nella Juventus. Per il classe 1999 già sette presenze in Serie A, molte delle quali decisamente positive.