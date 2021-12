Venezia-Juventus 1-1: i bianconeri terminano la striscia di vittorie

I bianconeri terminano la loro striscia di vittorie

Dopo le vittorie contro la Salernitana, il Genoa e il Malmo in Champions mercoledì sorso, la Juventus termina la striscia di vittorie contro il Venezia allo stadio Penzo. Bianconeri che non hanno mai dominato in maniera netta la partita né nel primo tempo e né nel secondo tempo. Dopo la rete del vantaggio di Alvaro Morata su assist di Luca Pellegrini, infatti, si vedeva che la Vecchia Signora poteva subire il gol del pareggio dal un momento all'altro, che poi è arrivato con un grande tiro da fuori da parte di Mattia Aramu .

Juve che perde nuovamente Paulo Dybala per infortunio (uscito praticamente ad inizio partita) che esce al posto Kaio Jorge: il brasiliano però non riesce ad incidere a viene anche sostituito a fine partita. Dopo il gol di Aramu, i bianconeri provano in tutti i modi a pareggiare ma attaccano senza rendersi mai pericolosi. Vecchia Signora che rimane dunque al sesto posto, con Roma (lunedì) e Lazio (domani) che hanno la possibilità di agganciarla a pari punti in classifica.