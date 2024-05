Juve, Pecci: “Non esiste alcun nervosismo tra Vlahovic e Allegri”

Eraldo Pecci ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex allenatore, la punta non avrebbe alcun attrito con Max Allegri

Dagli studi della Domenica Sportiva, Eraldo Pecci ha commentato il presunto nervosismo nei confronti dell'allenatore, di Dusan Vlahovic. Il dubbio sarebbe sorto per l'atteggiamento dell'attaccante della Juventus al momento della sostituzione nella partica contro il Milan. Ecco le sue parole: "Conosco molto bene i giocatori, quando l’allenatore è sulla brace hanno questi scatti. Ho visto la stessa cosa di Salah con Klopp. Quando un allenatore saluta il giocatore è un soggetto particolare, non lo condanno, pensa prima a se stesso. Magari non ci stava, ma voleva giocare, ha torto lui e si è arrabbiato. Non ci farei un caso alla Juventus. Un giocatore, spesso, quando un allenatore se ne va, è così".