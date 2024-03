Juve, Pecci: “Di solito Allegri gestisce meglio gli attacchi”

Dagli studi della DS, Eraldo Pecci ha commentato le parole espresse da Massimiliano Allegri nel post partita del match pareggiato dalla Juventus con il Genoa : Ecco cosa ha detto: " Allegri è da tanto tempo sotto attacco e riesce a gestire solitamente meglio questi attacchi, evidentemente è pieno. La Juventus è in crisi di risultati e gioco e su questo non ci piove ma se la domanda è perché 7 punti in 8 partite e lui ti risponde che è terzo in classifica c'è anche una risposta là dentro".

Pecci ha proseguito: "La Juventus è vero che è in un momento indifendibile perché non sta facendo risultati, ma Allegri è partito da zero come gli altri ed è terzo in classifica, forse il nostro campionato non ha un grande livello. C'è sempre lo stesso disco ma mi pare che negli ultimi 10 anni la Juventus abbia fatto 3 finali di Champions e l'Inter una".