Juve U19, pareggio con il Sassuolo e addio Scudetto: bianconeri eliminati

La Juventus U19 di Paolo Montero , ha pareggiato per 1-1 con il Sassuolo , perdendo così la possibilità di passare al turno successivo, a causa del posizionamento peggiore. Ecco il report: "Un pareggio amaro quello maturato in casa del Sassuolo per la Juventus Under 19. Per avanzare alla semifinale scudetto contro il Lecce, infatti, ai bianconeri sarebbe servita una vittoria, ma al triplice fischio il tabellone dello stadio "Ricci" di Sassuolo dice 1-1. Decisivo, ai fini della qualificazione, il gol di Pieragnolo che pareggia il vantaggio in apertura di partita di Hasa. Termina qui, così, la stagione bianconera. Una stagione di grande crescita per tutti i suoi protagonisti, chiusa con una partita combattuta e di alto livello. LA PARTITA Con un solo risultato a disposizione per proseguire il cammino nelle fasi finali del Campionato Primavera 1, la Juve parte forte in cerca del gol del vantaggio. La prima occasione è, infatti, bianconera. Al 6' tentativo di Hasa, con il pallone alto sopra la traversa non di molto.

Un minuto dopo è Yildiz a provarci, anche stavolta pallone che finisce alto. La voglia dei bianconeri, però, viene premiata presto. Al 10', calcio di punizione dal limite, sul pallone va Hasa. Traiettoria bassa ad aggirare la barriera che beffa il portiere avversario e sfera che si infila nell'angolino basso. Vantaggio Juve. Il Sassuolo, come previsto, prova subito a rispondere e le squadre accettano di darsi battaglia senza timori. Al 21' serve Daffara per negare il pari neroverde, ma il doppio intervento del portiere bianconero è solo un'anticipazione del ruolo da protagonista che vestirà nel finale di frazione. Alla mezz'ora Turco non riesce a concretizzare la chance per il raddoppio, al 32' serve ancora Daffara per tenere lo 0-1. La Juve appare comunque in controllo, ma i bianconeri non riescono a concretizzare le occasioni per arrivare al 2-0. Così, al 37', c'è il rischio beffa. Il direttore di gara ritiene punibile il tocco di braccio di Savona in area: calcio di rigore per il Sassuolo. Dal dischetto si presenta Bruno, ma Daffara è superlativo nel respingere non solo il rigore, ma anche la conseguente ribattuta di Russo. Si va al riposo con la Juve avanti. Il secondo tempo inizia con un Sassuolo molto aggressivo e serve ancora un super Daffara. Lancio perfetto per D'Andrea che in area controlla e poi cerca il tocco per superare il portiere bianconero, ma, in uscita, Daffara sfodera un grande intervento. Qualche minuto più tardi, con il cronometro che segna il 55', il duello si rinnova, ma per l'estremo difensore juventino l'intervento sul tentativo di D'Andrea da posizione defilata è decisamente più semplice.