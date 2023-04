Juve, ancora l’Olimpico per Pogba: il francese può tornare in panchina

L'ultima volta in campo sempre sul prato dell'Olimpico contro la Roma: il francese corre per ritrovare la panchina nella trasferta di domani

redazionejuvenews

La Juventus prepara sul campo la delicata sfida contro la Lazio all'Olimpico. I biancocelesti ospiteranno la Vecchia Signora per la prima volta in stagione, dopo i due precedenti tra campionato e Coppa Italia andati in scena a Torino. Una sfida importante tra due filosofie calcistiche agli antipodi ma con la solidità difensiva come minimo comune divisore. Sarri contro Allegri, per una classica della Serie A, giunta alla partita n°158 del nostro campionato.

Allegri ragiona sull'undici da schierare dal 1' domani sera, con qualche dubbio su quelli che saranno i titolari. Tra i convocati del tecnico livornese però potrebbero esserci due ritorni importanti. Quello di Bonucci e Pogba, ai box nelle ultime uscite per infortunio. La stagione del centrocampista francese è stata tormentata dai guai muscolari ma, come riporta il CorriereDelloSport, può tornare a disposizione per la sfida dell'Olimpico.

Non partirà di certo da titolare ma già ritrovarsi con la squadra in panchina sarebbe un segnale importante, a più di un mese dall'ultima volta. E sempre nello stesso stadio: l'ultima presenza l'ha fatta registrare proprio allo Stadio Olimpico contro la Roma lo scorso 5 marzo. Solo 35' in campo in stagione per un 'Pogback' fallimentare ad oggi. Da Roma a Roma, il Polpo scalpita per ritrovare un posto nella Juve.