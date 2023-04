Del Piero torna alla Juventus? Arriva l’annuncio della Gazzetta / News

La doppia presenza di Del Piero allo Stadium fa sognare i tifosi per un ritorno in società con un ruolo dirigenziale. Nei piani della Juve...

La Juventus continua a lavorare per concludere al meglio la stagione. La Vecchia Signora è ancora impegnata su tre fronti in un mese di aprile che deciderà molto degli obiettivi stagionali della Juve, sul campo e nei tribunali per le note vicende giudiziarie. Ciò che è certo è che la Juve ha cambiato - e cambierà ancora - dal punto di vista dirigenziale. E il sogno è solo uno da parte dei tifosi: il ritorno di Del Piero nella sua Juve con un ruolo in società.

L'ovazione dedicatagli dallo Stadium, contro il Verona prima e contro i nerazzurri poi (Pinturicchio era presente in entrambe le occasioni sugli spalti dello stadio) non passa inosservata agli occhi della leggenda bianconera. "C'è solo un capitano, un capitano..." intonano i tifosi incessantemente. E, in più, la chiamata dello scorso dicembre da parte del presidente Ferrero sottolinea la volontà del numero uno bianconero di accogliere in società uno dei simboli più puri della storia juventina.

Un'ipotesi mai accantonata dalla nuova dirigenza ma, al momento, non ci sono i margini per un ritorno di Del Piero nel breve periodo. Lo sottolinea LaGazzettaDelloSport che approfondisce come i piani alti della Juve abbia previsto un 'governo tecnico' per l'immediato futuro, anche visti le tante e note vicende extra campo.

Del Piero sarebbe ben contento di tornare nella sua Juve ma a patto di ricoprire un ruolo dirigenziale attivo e non di pura rappresentanza. E sulla questione della direzione sportiva la scelta nei piani di Elkann è diversa: è stato indicato Allegri a capo della struttura. L'ex stella bianconera vorrebbe incidere con un lavoro sul campo, ricoprendo un ruolo simile a quello di Maldini nei rossoneri. E, nonostante l'entusiasmo del popolo bianconero, al momento non vi sono accelerazioni per un ritorno di Pinturicchio in società. Detto questo, attenzione: poco fa è arrivato un annuncio pesantissimo relativo al mercato della Juventus <<<