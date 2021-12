Juve, una nuova pretendente per Vlahovic

Il calciatore della Fiorentina resta il primo obiettivo per i bianconeri che però hanno una nuova concorrente

redazionejuvenews

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della partita di domenica sera, quando all'Allianz Stadium arriverà il Genoa: dopo la partita contro la Salernitana, nella quale i bianconeri hanno ritrovato i tre punti grazie ai gol di Paulo Dybala e di Alvaro Morata, la squadra di Massimiliano Allegri punta ora a continuare a vincere, e per farlo dovrà battere il Genoa domenica sera tra le mura amiche del suo stadio. Una partita importante, da vincere per iniziare al meglio l'ultimo mese dell'anno, che metterà i bianconeri di fronte a partite abbordabili.

La Juventus giocherà infatti contro il Malmo nell'ultima partita del girone di Champions League, per poi scendere in campo contro Venezia, Bologna e Cagliari, in cinque partite dove i bianconeri dovranno cercare di fare bottino pieno, per non perdere altri punti dalla testa della classifica, già molto distante. Cinque partite che diranno molto del proseguo della stagione bianconera, con Massimiliano Allegri che avrà bisogno di tutti i suoi uomini per affrontare queste partite al massimo. E a proposito di uomini, mentre la squadra lavora sul campo, chi continua il suo lavoro all'esterno è Cherubini, che sta cercando giocatori per migliore la squadra in vista della prossima stagione.

In questo senso il primo obiettivo per l'attacco bianconero è il calciatore della Fiorentina Dusan Vlahovic: il serbo ha deciso di non rinnovare il suo contratto il scadenza con la Fiorentina, rifiutando la proposta di prolungamento di Rocco Commisso. Il giocatore lascerà quindi Firenze in questa estate, con la Fiorentina ormai rassegnata alla sua partenza, ma che non sembra volerlo lasciare a gennaio. La Juventus è in pole position per acquistare il cartellino del giocatore: i bianconeri avrebbero già da tempo un accordo di massima con l'attaccante, che prevede un contratto di cinque anni a cinque milioni a salire, con Vlahovic che verrebbe messo al centro dell'attacco bianconero. Nelle ultime ore però si regista un interesse dell'Arsenal, che proverà ad anticipare i bianconeri e a trattare con la Viola, che non vorrebbe, dal canto suo, cedere il giocatore alla Juventus.