Juve, nuova idea per l’attacco: sondaggi per Greenwood

Era uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, poi l'accusa di stupro e i 18 mesi di inattività. Ora a 22 anni Mason Greenwood sembra aver iniziato una seconda vita, scagionato da tutte le accuse e sempre più decisivo al Getafe. In prestito in Spagna, infatti, l'attaccante inglese ha ritrovato minuti e fiducia: 6 gol e 5 assist in 24 presenze ne La Liga. Per questo secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in casa Juve starebbero pensando proprio a lui per rinforzare l'attacco. I bianconeri vorrebbero passare a un tridente offensivo e Greenwood sarebbe perfetto per giocare sulla destra. Il costo del cartellino non è molto elevato e il contratto in scadenza nel 2025 aiuta. La concorrenza c'è ma l'inglese potrebbe essere l'uomo giusto. E occhio: il suo arrivo non escluderebbe Felipe Anderson a zero o il rinnovo di Chiesa...