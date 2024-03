Juve, Di Chiara: “Chiesa deve imparare a gestirsi meglio”

Intervistato a Tmw Radio, Alberto Di Chiara ha parlato dell'attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "E' un giocatore su cui l'Italia deve puntare. Le sue potenzialità si conoscono, è sotto gli occhi di tutti che non sia in un momento di brillantezza. La Nazionale ha bisogno di qualche individualità e non ci sono tali figure che possono mettere in pericolo il futuro di Chiesa. Credo che sia un giocatore che possa fare la differenza però lì davanti. E' una Nazionale che non può fare a meno di uno come lui. Il carattere? Ognuno ha il proprio. In questo calcio attuale la personalità manca dei giocatori. Nel momento in cui sei in difficoltà dovresti saperti gestire anche nei momenti di difficoltà. La maturità una volta la raggiungevi proprio a 27 anni. Dovrebbe essere lui che ora dovrebbe sapersi gestire al meglio. E' un giocatore di livello e dovrebbe saper sfruttare le sue armi al momento giusto se non è al top".