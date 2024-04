Juve, nessun accordo per Szczesny: rifiutata la proposta di rinnovo

Non arriverebbe buone notizie sul fronte Wojciech Szczesny. Secondo quanto riportato da TMW, il suo futuro alla Juventus si farebbe sempre più incerto dopo il rifiuto del giocatore di rinnovare il contratto spalmando in più anni l'attuale accordo. Attualmente, l'estremo difensore della Juve percepisce 6,5 milioni di euro. Il club bianconero si sarebbe persino spinto ad arrivare, tramite i bonus, a una proposta da 4 milioni di euro per prolungare di un ulteriore anno. Molto più di un dimezzamento dunque, ma non sufficiente a ottenere i favori del portiere polacco. Difficilmente, se fosse definitiva la scelta di Szczesny, i margini di accordo sarebbero pressoché nulla. A quel punto la Juventus potrebbe pensare a una cessione per non perderlo a zero la stagione successiva.