Juve, le nazionali fanno sorridere Allegri: Di Maria in gol con l’Argentina

Ottima prestazione per l'Argentina di Angel Di Maria, che ha vinto 7-0 contro il Curacao: in gol anche l'attaccante della Juve

redazionejuvenews

Dopo la vittoria dei Mondiali, l'Argentina continua la sua marcia trionfale, trascinata da migliaia di tifosi albiceleste. Ieri contro il Curacao la squadra di Scaroni ha vinto 7-0, con il solito Lionel Messi autore di una prestazione totale. La Pulce ha segnato una tripletta (la nona in nazionale) e fornito diversi assist. Per lui sono 102 gol in nazionale, un traguardo più unico che raro. Ma a mettersi in mostra non è stato solo Messi, ma anche l'attaccante della Juve Angel Di Maria, autore del gol del 6-0, su calcio di rigore.

Può sorridere quindi Massimiliano Allegri, che in vista del match di Serie A contro il Verona potrà contare su un attacco ricaricato mentalmente dopo gli impegni in nazionale. Il Fideo ha infatti segnato un gol, mentre Vlahovic addirittura tre: il tandem offensivo bianconero è in forma e la Juve è già pronta a sfidare la squadra di Zaffaroni.

Ma dall'Argentina non arrivano soltanto buone notizie, perchè al contrario Paredes è rimasto per 90 minuti in panchina. Continua quindi il momento negativo del centrocampista argentino, che dopo aver perso il posto da titolare alla Juve non riesce a trovare spazio neanche in Nazionale. Cosa ne sarà di lui? L'ex PSG ha due mesi per convincere: staremo a vedere.