Juve, Mourinho avverte: “Per me la Juve ha gli stessi punti di pochi giorni fa”

Sulle voci di mercato attorno a Zaniolo ha aggiunto: "Lui vuole andare via, ma la mia sensazione è che il primo febbraio sarà ancora con noi. È un giocatore che ha un valore importante. Le proposte sul tavolo sono impossibili da accettare. Se rimarrà, continuerà a essere un giocatore in più della squadra. Ho un ottimo rapporto con lui, mi ha sempre offerto il massimo sforzo. Devo accettare la sua volontà ma servirà una proposta accettabile. Non è giusto che Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, lui difende l'interesse della Roma. In caso di partenza di Zaniolo ci sarebbe un sostituto pronto? Ho letto dei nomi, come Ziyech e Deulofeu. Per me non succederà nulla, Zaniolo resterà qui".