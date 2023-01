Orlando: “Situazione di Zaniolo non facile, non ha legato con Mou”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione relativa a Nicolò Zaniolo, parlando anche di Josè Mourinho.

redazionejuvenews

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla situazione relativa a Nicolò Zaniolo, obiettivo della Juve. Ecco le sue parole: "Sto vedendo, poi, che gli americani stanno puntando molto sul calcio italiano. Io sono molto stupito dal fatto che si parla sempre di stadi ma alla fine non si fa molto. Gli anni in cui dovevamo fare lo sforzo per fare gli stadi abbiamo dormito. Io su questo tema non sono speranzoso, devo essere sincero. Modernizzare a fare delle strutture per tornare competitivi è fondamentale. Non capisco il perché non ci si muova verso ciò.

La Roma lo scorso anno ha già vinto ed ha un allenatore che non fa giocare bene la squadra ma conosciamo le sue doti. Ha creato un grande feeling con il pubblico che risponde a suon di sold out. Questa mi sembra una delle piazze più importanti se dovessi investire. Se si parla di vincere lo scudetto, però, secondo me siamo ancora lontani e c’è bisogno di un grande investimento economico. L’altra strada sarebbe trovare un Giuntoli che ti tira fuori Kvaratskhelia a 10 milioni.

Zaniolo? Non è una situazione facile. Intanto non si è ancora capito effettivamente che ruolo abbia. La mia idea è quella che sia un esterno alto. Secondo me, poi, non hanno mai legato lui e Mourinho e non penso che il portoghese abbia voglia di aspettarlo. Il ragazzo, poi, ha un carattere particolare e viene da due infortuni importanti. Per me per migliorare deve cambiare aria perché se non c’è feeling con l’allenatore poi in campo si vede".