Juve, Motta a Sky: “Un peccato uscire dalla Champions. Su Spalletti e Gasperini…”

Marco Motta, ex giocatore di Juventus e Roma, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per parlare della gara tra i bianconeri e i giallorossi che si disputerà questa sera alle ore 20:45. Questo il suo pensiero riguardo a tale match:

“Juve provata dall’eliminazione in Champions? Credo che, nonostante l’eliminazione, nella testa dei giocatori ci siano strascichi più positivi. Dopo la partita di andata, nessuno pensava ad una possibile rimonta e per di più nelle condizioni in cui si è verificata. Partita straordinaria nei 90 minuti, recuperare un risultato in 10 ha dato loro una sensazione di forza. E’ stato un peccato uscire dalla Champions League, ma grazie al grande allenatore che hanno e grazie alla grande prestazione che hanno fatto arriveranno a Roma con grande voglia.

Come prepareranno la sfida i due allenatori? Sono due grandissimi allenatori, che hanno segnato la mia carriera. Quando ho esordito con la Roma, era un Roma-Genoa con Spalletti e Gasperini sulle due panchine. Spalletti cura qualsiasi dettaglio e sa tirare fuori dai suoi ragazzi quello che vuole. Dall’altra parte, Gasperini ha un po’ cambiato la visione del calcio e penso che a Roma stia facendo molto bene. Magari la Roma non sta facendo tanti gol come la sua Atalanta, ma penso che farà una grandissima partita.

E’ più la Roma di Gasperini o la Juve di Spalletti? Bella domanda. Spalletti è arrivato in corsa ed è riuscito a dare un cambio importante. Dall’altra parte penso che Gasperini abbia sorpreso tanti, non me perché lo conosco e l’ho avuto. Penso che da subito stia facendo un grandissimo lavoro con la Roma. Sono molto contento per entrambi e da ambo le parti si vede la mano dell’allenatore“.