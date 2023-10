Juve, mistero Chiesa: contro il Milan si scalda Kean

Federico Chiesa non ce l'ha fatta e ha dovuto arrendersi alle noie muscolari con la Nazionale. Dopo aver rinunciato a giocare contro Malta , l'attaccante della Juventus è ritornato anzitempo a Torino prima ancora della partita che l' Italia dovrà giocare contro l' Inghilterra in occasione delle qualificazioni agli Europei 2024. Ad oggi, con ancora diversi giorni di tempo, la situazione in vista campionato sarebbe quantomeno nebulosa.

Gli esami a cui Chiesa si è sottoposto negli scorsi giorni hanno escluso lesioni. Il giocatore, come affermato in conferenza stampa pre Torino, è preoccupato dai fastidi che sente. Problemi che continuerebbero a tormentarlo, lasciandolo in dubbio per il delicato match contro il Milan. Più passa il tempo, più si alzano le quote di Moise Kean come sostituto dal 1' minuto a fianco di Dusan Vlahovic.