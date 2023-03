Juve, Milik mette San Siro nel mirino: domenica può tornare a disposizione

Il centravanti polacco tenta il recupero in vista di domenica nel big match contro i nerazzurri: davanti ancora out Moise Kean per squalifica

redazionejuvenews

Archiviata la sfida dello Stade Europa-Park di Friburgo la Juve torna a concentrarsi sul campionato. Domenica i ragazzi di Max Allegri sono attesi da una sfida delicata a San Siro contro i nerazzurri. Una partita di grande fascino nella storia della Serie A, nota con il nomignolo di Derby d'Italia. I bianconeri arrivano all'appuntamento con entusiasmo dopo il successo in terra tedesca, seppur hanno sofferto nei 90'.

Uno dei focus in vista dell'appuntamento è valutare le condizioni di alcuni calciatori fuori per infortunio. Soprattutto nel reparto avanzato: ieri Di Maria è rimasto a riposo e scalda il motore per tornare protagonista contro i meneghini in campionato. Così come Chiesa che ha giocato 20' di grande intensità in Germania. Nel posticipo di domenica sera chi mancherà è Moise Kean, costretto a saltare la seconda e ultima giornata di squalifica dopo il calcione rifilato a Mancini in Roma-Juve.

Ecco che allora Dusan Vlahovic sarà nuovamente chiamato in causa a fare gli straordinari. Ma tra quelli che potrebbero tornare a disposizione di Max Allegri c'è anche Arek Milik, fuori dallo scorso gennaio per la lesione della coscia sinistra. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport il polacco potrebbe anticipare i tempi previsti per il rientro - circa due mesi - in vista dell'impegno a San Siro. Se dovesse concretizzarsi sarebbe un recupero importante per il tecnico bianconero, che potrebbe così contare su un'opzione in più dal punto di vista offensivo.