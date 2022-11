Juve, Milik verrà riscattato? Pedullà ha le idee chiare

Ora Milik è concentrato sul Mondiale in Qatar con la sua Polonia , pronto a aiutare la sua nazionale a qualificarsi per gli ottavi di finale, ma quale sarà il suo futuro alla Juve? Il classe 1994 è in prestito con diritto di riscatto , cosa farà dirigenza bianconera?

In un lungo articolo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Pedullà ha rivelato: "(...) Un profilo così, grande affare appunto, è quello di Arek Milik e comprendiamo il motivo che porterà la Juve a passare molto presto dalla terza alla quinta marcia. Operazione complessiva di circa 10 milioni, bonus in più o in meno, per un attaccante che non doveva dimostrare, aveva già fatto bene a Napoli e ci stupiamo che l’OM abbia deciso quasi di regalarlo a quella cifra. Ora come ora Milik viaggerebbe, come minimo, dai 25 milioni in su (...)".