Mondiale 2022, Kostic titolare contro il Camerun, Vlahovic in panchina

Dopo che nella giornata di ieri non erano scesi in campo giocatori della Juventus , oggi nel Mondiale in Qatar ci saranno dei bianconeri impegnati con le proprie nazionali. Si inizia alle 11 con la sfida tra Camerun e Serbia . Due i giocatori juventini a disposizione del commissario tecnico Stojkovic : Filip Kostic e Dusan Vlahovic . Dal primo minuto contro la formazione africana però ci sarà solo uno di loro.

L'esterno sinistro infatti ha recuperato e giocherà dall'inizio. Il ct in conferenza stampa aveva confermato che il giocatore ex Eintracht Francoforte non era al meglio ma era recuperato ed è stato di parola schierandolo. Ancora una volta invece Vlahovic sarà in panchina: sarà Mitrovic il titolare. L'attaccante bianconero è arrivato al Mondiale con problemi di pubalgia e non è ancora in condizione. Osservato speciale poi sarà anche Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio resta un grande obiettivo di mercato per la dirigenza della Juve. Una prova importante per entrambe le squadre, sconfitte nel primo match e in cerca di punti.