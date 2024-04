Juve, senti Sacchi: “Thiago Motta ha idee e guarda lontano”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del tecnico del Bologna, Thiago Motta. L'ex allenatore ha elogiato il mister della squadra felsinea considerato tra i principali possibili successori di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: "E' molto bravo, un ragazzo intelligente che sta migliorando di anno in anno e soprattutto, ha una dote non comune: guarda lontano. Basta guardare il Bologna. E' una squadra alla quale lui ha saputo dare un gioco. E lo ha fatto con un gruppo di emeriti sconosciuti. Faccio fatica a trovare similitudini con altri allenatori però dico che come Gasperini, che dà tantissimo al calcio. In termini di impegno, di coraggio e di idee. Thiago Motta ha delle idee, che sono la cosa più importante nel bagaglio di un allenatore. Come definirebbe Thiago Motta? Tre aggettivi: moderno, europeo, visionario".