Juve, il messaggio del Fideo a Soulé: ‘Dai, Guacho, la 11 pesa molto’

Ieri l' Argentina ha dato inizio al torneo di Coppa del Mondo che vedrà impegnati i ragazzi dell'Under 20 fino all' 11 giugno . L'Albiceleste ha schiacciato l'Uzbekistan per 2-1 grazie ai gol di Carboni e Veliz ribaltando l'iniziale svantaggio subìto al 23'. E tra i giovani argentini c'era proprio un volto noto della Juventus: Matias Soulé .

L'Argentina Under 20 mercoledì sarà di nuovo in campo per affrontare il Guatemala; mentre sabato ci sarà la Nuova Zelanda. I ragazzi guidati da Javier Mascherano non vogliono farsi trovare impreparati e sognano di confermare il trionfo della nazionale 'dei grandi'.