News Juve / Mercato, indiscrezione pesantissima: “Allegri è furioso!”

Il mercato della Juve è terminato da poche ore. Ma in casa bianconera si continua a parlare e a ragionare di come è andata la campagna acquisti e le ultime notizie lo confermano.

Buffon, Cristiano Ronaldo, Demiral, Frabotta e Dragusin (oltre ad altri svariati giovani) hanno lasciato Torino. Al loro posto sono arrivati Kaio Jorge, Locatelli e Kean , oltre al giovane Ihattaren , girato subito in prestito alla Sampdoria.

Tanti tra i tifosi bianconeri non hanno accolto bene l'operato della società in sede di calciomercato. Sul web e sui social impazzano voti insufficienti e critiche. Ma c'è di più. Proprio a fine mercato infatti, in casa Juventus è arrivata un'altra pesantissima indiscrezione <<<