Juve, McKennie ancora protagonista con gli USA: 10 assist in stagione

Weston McKennie sempre più protagonista anche in nazionale: decimo assist in stagione per il centrocampista della Juve

Chi l'avrebbe mai detto che Weston McKennie sarebbe diventato uno dei giocatori più importanti della rosa della Juve. Esterno o centrocampista, l'americano si è rivelato l'uomo in più della squadra di Allegri e ora è tornato a fare la differenza anche in nazionale. Nella finale di Concacaf Nations League tra USA e Messico, infatti, il giocatore della Juve ha fornito l'assist per il gol dell'1-0. Per lui si tratta del decimo assist di una stagione di altissimo livello. Gli americani alla fine hanno vinto 2-0, con McKennie e Weah che si sono quindi confermati campioni. Le firme sui gol sono state di Adams e Reyna.