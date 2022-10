Juve, Marchisio: “Bella vittoria, ma ci sono dei momenti che preoccupano”

Quella contro il Maccabi Haifa è stata una partita ben più difficile di quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Se da un lato, infatti, la Juve ha dominato il match a lungo, dall'altro la squadra israeliana ha dimostrato le sue qualità. Il gol del 2-1 ha messo in bilico il risultato e per più di una volta la squadra ospite è andata vicina al gol del 2-2, prima del definitivo 3-1 di Rabiot .

Al termine della partita dagli studi di Prime Video Claudio Marchisio ha analizzato la partita: "Il sorriso più grande è per la vittoria e per la prestazione diDi Maria, il fiore all'occhiello e diamante di questa squadra. Ci sono però momenti, come sul 2-1, in cui la Juve non dà l'impressione di essere sicura dei propri mezzi e preoccupa, ma aver ritrovato Di Maria dà fiducia. Poteva arrivare a 5 assist stasera".