Juve, Marchisio critica Locatelli: “È finito nell’ombra, è meno lucido”

Intervistato da Radio Serie A l'ex Juve Marchisio ha parlato di Locatelli: "Bisogna sottolineare che si tratta di un giocatore che è stato messo davanti alla difesa per fare il play, nonostante fosse stato preso per ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. Pian piano si è spostato in avanti ed è un ottimo filtro e copre tanti palloni, ma serve sinergia in quella zona di campo più che in altre. Non avendo situazioni di gioco che lo aiutino nell’impostazione, è finito un po’ nell’ombra. Spero che in futuro posa tornare in un centrocampo a 3. Me lo ricordo al Sassuolo con De Zerbi e all’Europeo: era un ragazzo con gambe e con inserimento per andare verso la porta. È chiaro che se passi 70 minuti a coprire il pallone, quando ce l’hai tra i piedi per giocarlo, sei meno lucido".