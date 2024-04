Juve, mai così male dal 2009/10: eguagliato un record negativo

Con il pareggio contro il Cagliari la Juve ha conquistato appena sei punti nelle ultime sei partite giocate e più in generale soltanto 18 in tutto il girone di ritorno. Se nella partia parte di stagione i bianconeri avevano tenuto il ritmo dell'Inter prima in classifica, dopo la partita con l'Empoli la squadra di Allegri si è completamente persa. Un ritmo da zona retrocessione che ha permesso alla Vecchia Signora di eguagliare un record negativo: era dalla stagione 2009/10 che la Juve non conquistava così pochi punti nel girone di ritorno. Al tempo sulla panchina c'era Alberto Zaccheroni. Il futuro di Allegri nonostante le parole di Giuntoli sembra segnato.