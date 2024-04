Giuntoli: “Contenti di Allegri, a fine anno parleremo”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Cagliari nella partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A . Il dirigente dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

“Non ci guardiamo dietro, stiamo cercando di arrivare prima possibile all'obiettivo prefissato con Allegri a inizio anno. Siamo contenti della quinta posizione Champions, ma non per noi, ma per il calcio italiano. Contenti e orgogliosi di farne parte. Siamo molto contenti del mister, sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. Dietrologia? In questo momento ha un contratto e non c'è bisogno, vogliamo mettere tutte le energie che sono definite"