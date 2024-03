Juve, Lupo: “L’intesa tra Allegri e l’ambiente è da verificare”

Fabio Lupo ha parlato del futuro della panchina della Juve: per il dirigente, il club dovrebbe capire se ha dei dubbi sul tecnico Max Allegri

Intervistato per Sportitalia, Fabio Lupo ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus ha Giuntoli che ha grande bravura ed esperienza. Va capito quale sia il rapporto di fiducia fra Allegri e l’ambiente e fra Allegri e la squadra. Se la sua credibilità, per quanto fatto in passato e quest’anno nella prima parte di stagione, fosse ancora solida allora va bene. Ma ripartire con dei dubbi forse sarebbe un errore. Il mister ha dimostrato negli anni di essere un tecnico di grande livello, ma ci devono essere le condizioni di fiducia nel suo lavoro e qualità. Giuntoli queste cose le sa benissimo”.