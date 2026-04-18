A margine del World Legends Padel Tour 2026, l'ex centravanti della Juve Fernando Llorente ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole: "Spalletti è un allenatore eccezionale, ha fatto tantissimo nel calcio. Ha riportato nella squadra l'equilibrio di cui aveva bisogno.

Ora la rosa ha più ordine ma, ovviamente, essendo arrivato da poco tempo ci sono tanti dettagli da migliorare. Sono convinto che, se avrà il tempo per lavorare, farà grandi cose alla Juventus. Ha rimesso in ordine la squadra e questa era una cosa molto importante. Ora bisogna fare un altro passo per la prossima stagione: lottare per lo scudetto."