Juve, lapsus di Cambiaso: “Contento di essere stato allenato da Allegri..”

Quale sarà il futuro di Allegri? Questa sarebbe dovuta essere la stagione della rinascita per la Juve ma la realtà dei fatti racconta una storia molto diversa. I bianconeri hanno avuto tantissime difficoltà, ben distanti dalla lotta scudetto ma ancora in gioco in Coppa Italia e in piena corsa per un posto in Champions League. Al termine della stagione il tecnico italiano potrebbe lasciare Torino, con Thiago Motta come principale candidato a prendere il suo posto. Niente però è ancora deciso. Un indizio potrebbe avercelo dato involontariamente Cambiaso, che in un'intervista ha avuto un lapsus importante: "Quanto è stato importante Allegri? Importantissimo, mi ha dato fiducia fin dalla prima giornata, devo ringraziarlo tantissimo, sono molto contento di essere stato allenato... di essere allenato da lui".