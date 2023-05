Siviglia, Mendilibar avverte la Juve: “Arriviamo in finale quasi ogni anno”

Intervenuto ai microfoni della UEFA l'allenatore del Siviglia Mendilibar ha parlato della sfida di Europa League contro la Juve

redazionejuvenews

Giovedì alle 21:00 la Juve scenderà in campo contro il Siviglia, match valido per la semifinale di andata di Europa League. Di fronte al pubblico dell'Allianz Stadium di Torino la squadra di Allegri sarà chiamata a vincere: arrivare in finale è uno dei principali obiettivi bianconeri di questa stagione. Battere la formazione spagnola non sarà però facile. Il Siviglia è infatti una squadra esperta e ricca di talento, che ha già vinto l'Europa League ben 6 volte.

Intervenuto ai microfoni della UEFA l'allenatore del Siviglia Mendilibar ha detto: "Questo club è abituato a giocare in Champions League e in Europa League da 15 o 20 anni. Siamo passati dal pensare alla retrocessione al pensare alla vittoria in Europa League. Quello che faccio, e quello che cerco di far capire ai miei giocatori, è pensare solo alla prossima partita, nient'altro".

"Dopo il Manchester United c'è la Juventus, che è un'altra grande squadra, quindi immagino che sarà un'esperienza molto simile. Andare in finale sarebbe la cosa più importante che abbia mai fatto nel calcio. Ho fatto grandi cose in altre squadre, ma non più di questa. Una finale europea significherebbe portare avanti la tradizione del club, che arriva in finale quasi ogni anno e di solito vince", ha concluso il tecnico.