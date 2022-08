Juve, slitta l’arrivo di Kostic: domani potrebbe essere il giorno giusto

La Juve si prepara ad abbracciare Kostic: secondo quanto riportato da SkyDe, l'esterno serbo potrebbe arrivare a Torino anche oggi

redazionejuvenews

Dopo settimane di voci e incontri finalmente la Juve sembra ad un passo da Kostic. L'esterno serbo ha già salutato i tifosi dell'Eintracht Francoforte e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in maglia bianconera. L'accordo con la squadra tedesca è già stato trovato e si aggirerà attorno ai 17/18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ora è soltanto una questione di tempo. La formazione tedesca questa sera sarà impegnata contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea ma Kostic non è stato convocato. A rivelarlo è stato proprio l'Eintracht, con il seguente comunicato: "L'Eintracht dovrà fare a meno di Filip Kostic nella partita di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid a Helsinki domani, mercoledì. L'esterno è in trattative finali con un nuovo club".

Il giocatore era atteso in Italia oggi, ma il suo arrivo potrebbe slittare a domani. Seppur non convocato per il match, infatti, la partita di Supercoppa sta rallentando l'iter. La dirigenza della squadra tedesca è impegnata nel seguire la squadra e potrebbe rimandare a domani gli ultimi dettagli burocratici. Ma Kostic arriverà, senza ombra di dubbio, come confermato dall'allenatore Glasner: "Sono sia triste che felice, Filip ha lasciato il segno nel nostro attacco. Non è mai bello perdere un giocatore del genere, la sua partenza ci indebolisce. Lascia Francoforte da eroe: è stato il giocatore dell'anno e ha vinto l'Europa League. Sono molto felice per lui anche se per me è un momento triste".

La Juve spinge ovviamente per averlo al più presto a Torino, ma la differenza è minima e non sarà un giorno in più o in meno a cambiare l'esito dell'operazione. Kostic andrà quindi a rinforzare la batteria di attaccanti della Juventus, in una zona del campo che era particolarmente carente. Se infatti a destra sono presenti Di Maria e Cuadrado, a sinistra il solo Chiesa (al momento infortunato) non può essere sufficiente. Per questo la Juve ha deciso di puntare proprio su un esterno sinistro, giocatore forte e duttile, in grado di ricoprire più ruoli.