Florenzi: “La Juve favorita per lo Scudetto, Di Maria fortissimo”

Alessandro Florenzi , terzino del Milan , ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Juventus e Inter favorite per lo Scudetto? Lo dicevano anche nel 2021 e poi... Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno. Chi più forte tra Inter e Juve? So di fare un torto all’Inter ma dico Juve: si è rafforzata di più. Di Maria è il più forte che abbia mai giocato sulla mia fascia. Meglio anche di Salah, che alla Roma non era ancora esploso".

Su Leao, che in questa stagione deve consacrarsi definitivamente: "Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. Rafa è un giocatore vero, ma non diteglielo. Come è Davide Calabria come capitano? Un capitano che si mette a disposizione e ascolta. Una persona equilibrata, che parla al momento giusto. I capitani comunque qui sono tanti, Ibra, Kjaer, io, anche Maignan".