Juve, Koni De Winter piace in Italia e all’estero: le ultime

Su Koni De Winter -attualmente in prestito dalla Juventus all'Empoli- ci sono diverse società interessate. Il difensore, costretto a terminare la stagione con largo anticipo per via di un infortunio, sarebbe finito nel mirino di Monza e Sassuolo, oltre che del West Ham in Inghilterra e del Bayer Leverkusen in Germania.

Tra qualche settimana la società bianconera incontrerà il suo entourage per pianificare il suo futuro. In tutto questo il West Ham United è concretamente interessato anche ad altri due nomi: quello del difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah e quello di Harry Maguire del Manchester United. In questo intreccio di mercato, il Leverkusen potrebbe guardare a De Winter come potenziale sostituto di Tah. Secondo BILD (via Sport Witness) il giocatore: "spinge per cambiare aria".